Omar Montes ha explicado en declaraciones a los medios que ha alquilado la finca de Isabel Pantoja, Cantora, para grabar un videoclip.

"Ya está alquilado y me ha costado un dinero. Lo he alquilado fuerte porque voy a hacer un videoclip y ahora voy a estar ahí un tiempo. El patio de fuera, todo lo he alquilado entero. Hay que mover mucha performance y entonces va a ser una cosa fuerte", ha dicho.

El cantante también ha desvelado que va a dedicarse a la interpretación: "Mario Casas ya estás acostumbrada a verle mucho. Voy a ser actor para que haya variedad, porque siempre es el mismo. 100% me vas a ver en los goya".