La gala de los Oscar ha dado mucho que hablar. La agresión de Will Smith al presentador Chris Rock después de que este bromease sobre la calvicie de Jada Pinkett Smith ha acaparado la atención de los medios de comunicación y los usuarios de redes sociales.

Sin embargo, el comentario sobre la enfermedad autoinmune de la mujer de Will Smith no fueron las únicas palabras desafortunadas de Chris Rock durante la gala. El cómico también dedicó una broma a Javier Bardem y Penélope Cruz que puede verse en el vídeo principal: "Si Barden gana y ella no, entonces él no ganará esta noche".

Tras visionar la escena, Alfonso Arús ha mostrado su indignación: "Los actores a veces tienen reacciones, con perdón, de lerdos". "Se da por hecho que tenemos que reír todo, pero yo no le veo la gracia", ha añadido el presentador de Aruser@s.

Además, el comunicador ha defendido a Penélope Cruz: "Hay que buscar a los guionistas de estas galas, que den la cara ellos y que defiendan su propio texto".