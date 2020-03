Como miles de españoles, Chenoa sale cada día a las ocho de la tarde a su balcón para aplaudir la heroica labor que están haciendo los sanitarios durante esta crisis de coronavirus.

Un gesto que se ha visto interrumpido por la actuación de, según dice la cantante, una reportera que quería grabarla aplaudiendo.

"Esto no es ni medio normal. Una periodista graba en mi balcón para ver si salgo a aplaudir, cosa que hago desde hace tres días para animar a todos los que están dejándose la piel. Pero esto toca techo", ha comentado la extriunfita en Twitter junto con un vídeo de 20 segundos que prueba su queja.

En la imagen se puede ver cómo una cámara con una luz cegadora enfoca directamente en la dirección de Chenoa, mientras la exzapeadora describe lo que está ocurriendo a sus seguidores.

"Esto está pasando ahora mismo. Esto que veis ahí es una periodista en la cuarentena que está fuera de su casa y ha venido hasta mi domicilio para ver si aplaudo. Aplaudo cada noche a las 20.00 y, por lo visto, me graba desde el balcón. No me parece ni medio normal. Todos en casa. Quédate en tu casa, tendrías que estar en tu casa", se queja.