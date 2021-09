Blanca Suárez ha reaparecido en un evento después de mucho tiempo ausente de los focos y ha revelando cómo es la relación sus exparejas.

"La gente que pasa por tu vida es importante para uno, eso es así", ha dicho cuando ha sido preguntada.

La reportera le ha señalado que no siempre hay "la suerte de llevarse bien con un ex" y ella ha afirmado que "no siempre la hay".