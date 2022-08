"Si estoy mal con mi pareja, sí, lo querría saber". María Moya lo tiene claro y utilizaría la Inteligencia Artificial para predecir cuándo llegará su relación de pareja al final si es que las cosas empiezan a complicarse. Pero "sabe fatal, si estás en una nube saber cuál es el final. Aunque ojo, igual la IA lo que hace es ayudarte a dar el paso", advierte Angie Cárdenas.

"Al final es otro capítulo de 'Black Mirror' que se hace realidad", comenta Marc Redondo. Tatiana Arús afirma querer 'spoilers' para todo en la vida y cree que sabiendo cuál es la fecha límite de la relación, se disfruta más y se evitan errores.

"Llega una edad, por ejemplo a los 40, que quieres saber si se tiene futuro o no con una persona. Oye, pues que me lo digan", opina Patricia Benítez, que no quiere perder el tiempo. Y vosotros, ¿querríais saber cuánto tiempo os queda de felicidad y amor con vuestra pareja?