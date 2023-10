Una mujer se vuelve viral en redes sociales tras protagonizar un divertido 'zasca', con el que deja muy claro que no tiene nietos, ni le interesa. Después de que la tendera del mercadillo le preguntara para quién buscaba un libro y ella contestara que "para una sobrinilla" que tiene "de cinco años", la vendedora le pregunta si tiene nietos. Y su respuesta no tarda en llegar: "Ni tengo, ni me hace falta", asegura tajante.

"Porque luego tengo que llevarles al cole, al parque y todas esas cosas y a mí me gusta ir a jugar la partida", explica. También es de "ir de paseo, a la piscina y al río y con los nietos no puede". Puedes ver la tajante respuesta de esta mujer y la reacción de sus acompañantes en el vídeo principal de la noticia.