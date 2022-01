Ya ha llegado ese lunes de enero en el que la tristeza nos invade: Blue Monday, el día más triste del año para algunos expertos.

Después de la emoción de las fiestas navideñas, las luces de colores adornando las calles, las vacaciones, los encuentros familiares y las comidas interminables volvemos a la rutina y tenemos que ponernos mano a mano con los nuevos propósitos.

Pero no pasa nada, la tristeza también hay que sentirla y ser pacientes para que pase, dando paso así a nuevas emociones. Patricia Benítez ha querido aprovechar su vuelta al plató, tras la semana que ha estando de descanso, contagiando buen rollo en Aruser@s. Como no, los espectadores le han echado una mano y así reúne en este vídeo las mejores frases que ha recopilado para hacer frente al Blue Monday. Su entonación y la música que ha escogido para tener de fondo mientras las recita no tienen desperdicio, así que mejor que veas directamente el vídeo...