Un novio lanza una botella de whisky a los invitados en su boda y provoca una divertida pelea

¡Si van a seguir solteros, por lo menos que puedan brindar con Whisky! Este novio ha cambiado el ramo de flores por una botella de whisky y el desenlace es oro puro. Como vemos en el viral que acompaña la noticia, los invitados se lanzan "como locos" a coger la botella 'Premium'.

"Yo aquí me lanzaría", asegura David Broc. La escena se ha vuelto viral en las redes sociales y no es para menos. "Yo no bebo, pero veo más interesante la botella que el ramo, porque veo más ímpetu a la hora de cogerlo", bromea Hans Arús. "Hay alguno que la pisa, a modo de moneda, para que no se le escape", añade el colaborador ente risas.