La entrevista de Meghan Markle y el príncipe Harry nos ha dejado nuevas confesiones muy sorprendentes. Y es que los duques de Sussex no han hablado solo sobre su relación con la Casa Real británica, sino también de las traiciones de la familia de la actriz.

Markle se ha referido en su charla con Oprah Winfrey a la relación de su padre con la prensa del país. "Llamamos a mi padre y le pregunté si era verdad que había pactado vender unas fotos. Le aseguré que si me decía la verdad podríamos ayudarle, pero no lo hizo, me mintió. Eso a mí me dejó impactada para siempre", ha confesado.

En el programa de este lunes también vimos las declaraciones del príncipe Harry, en las que aseguraba que siente "compasión" por su padre y su hermano, ya que considera que están "atrapados en el sistema" de la familia real. Algo en lo que asegura también estuvo "atrapado él".

Asimismo, durante esta entrevista con Oprah Winfrey la pareja también desveló que serán padres por segunda vez, de una niña.