Esta es la surrealista contraseña para poder acceder a la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio

Alfonso Arús destaca en Arusitys que "ya se conoce la contraseña para poder acceder a la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio": "Es un tatuaje que se engancha y que reproduce un unicornio". Además, Tatiana Arús detalla que es un tatuaje "intransferible que han recibido todos los invitados".

Por otro lado, el presentador explica que, "incluso, la carta no la puedes abrir hasta que no te den las instrucciones pertinentes". Por último, aunque la boda empieza a las 18 horas, hasta las 4 de la mañana no comenzará uno de los conciertos más esperados.