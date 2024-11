José Andrés no puede evitar emocionarse al ver la cantidad de voluntarios que se han desplazado hasta Valencia: "Hacen que me sienta muy orgulloso de ser español". "España es un gran país y que nadie te diga lo contrario", destaca José Andrés, que insiste: "Hay cosas que mejorar, como en todos lados, pero es un gran país". "Me siento muy orgullo de verles a todos", destaca el asturiano, que afirma que los voluntarios no aceptan ni agua ni comida porque no se la quieren quitar a alguien que la necesite más.

Y es que el chef asturiano ha sido uno de los primeros en trasladarse al lugar de la tragedia para ayudar con su ONG a repartir comida entre los afectados. Rostros conocidos como Rosalía, Paz Padilla o Anita Matamoros también se han unido a su ONG para repartir comida.