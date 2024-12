Hiba Abouk confirma por primera vez su relación con Antonio Revilla: "Ha sido un año con un comienzo duro, pero un final dulce"

Lo mejor del cine español se dio cita en los Premios Forqué, celebrados el pasado fin de semana y, más allá del séptimo arte, algunos de los invitados al evento dieron jugosas declaraciones para la prensa de sociedad. Entre ellas, destaca Hiba Abouk, y en Aruser@s se hacen eco de sus palabras, llenas de amor.

La actriz confirmó por primera vez ante los medios de comunicación su relación con el joven emprendedor Antonio Revilla (expareja de Laura Matamoros, hija de Kiko Matamoros, y nieto de un famoso empresario de nuestro país). "Ha sido un año con un comienzo muy duro, pero con un final muy dulce", aseguraba.

"¿Soltera o enamorada?", se atrevía a preguntar el reportero. "No, no. Soltera no estoy. Sí, estoy enamorada", respondía. "Siempre lo he estado, ¿eh? 'Enamorao de la vida, aunque a veces duela'", canturreó frente a la cámara. "Después de que se vieran las fotografías en Instagram, claro, no podía negar...", apunta Angie Cárdenas desde plató. "Fotografías que suben ellos mismos. No pueden apelar a que les han 'pillao'", puntualiza Alfonso Arús.