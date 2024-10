El contrato definitivo para superar a un ex. Una joven ha decidido firmar un documento parano volver a hablar con su exy muestra en el viral las cláusulas que se ha comprometido a cumplir. "Me comprometo a no buscarlo, ni 'stalkearlo', más por redes sociales", comienza diciendo la joven. Su número de teléfono y las cuentas que tienen en común quedarán eliminadas. Todo pasará a la historia.

"Los peluches que me regaló se los van a llevar a niños que lo necesiten", dice otro de los puntos. "Aquí en las cláusulas pone que si vuelvo a intentar buscarlo me van a internar en el psiquiátrico, porque eso significaría que tengo una recaída. Le tendré que mandar un mensaje a mi mamá y me internarían", expone.

"Lamentablemente esto no va a servir para nada, ya te lo digo yo", opina Alfonso Arús. "Si algún día tiene la mínima intención de volver con su ex, pasará de las amigas, de la madre, del compromiso y de lo que haga falta", asegura el presentador del programa.

"Cuantas más normas te ponen, más ganas tienes de mirar, ¡te haces perfiles falsos!", dice Patricia Benítez. En el plató de Aruser@s han debatido sobre las rupturas, cómo superar a los ex y a los 'casi algo'. Puedes ver lo que dicen los tertulianos en el vídeo que acompaña la noticia.