"Yo entro aquí y salgo al minuto", bromea Alfonso Arús. "Y preguntas por la cafetería", añade entre risas Alba Gutiérrez. Parece que entre los colaboradores de Aruser@s la opinión está divida al ver el viral. El protagonista del vídeo, @fernandogarcia._, está estudiando periodismo en una universidad de EEUU y ha mostrado a sus seguidores cómo es el gimnasio que tienen.

La primera impresión al entrar a las instalaciones ha dejado sin palabras a los internautas. "Desde fuera ya se observan tres plantas", comienza diciendo el joven. "Tres canchas increíbles de baloncesto y voleibol, pero eso no es todo: ¡en la tercera planta hay una pista de atletismo!", alucina el joven. Zona de pesas, todo tipo de máquinas para hacer cardio, una nueva planta con canchas de baloncesto y por último un gran vestuario.

"No sé cómo son los gimnasios a los que vais, pero no me suena que tengáis una pista de atletismo", bromea Alfonso Arús. En el vídeo que acompaña la noticia puedes ver el 'tour' completo de Fernando.