David Bisbal ha sido galardonado en los Latin American Music Awards 2023 (Latin AMAs) por sus 20 años de carrera. El almeriense ha protagonizado un emotivo discurso tras recibir el premio de honor en el que ha destacado la gran inspiración que habían sido en su carrera cantantes latinos como Ricky Martin y Chayanne. "Cuando tuve la oportunidad de grabar mi primer disco se me ocurrió fusionarlo con las raíces de Almería, Andalucía y España, y hasta la fecha no he parado de hacerlo", ha afirmado.

Además, el artista español también se ha acordado de su familia: "A Rosanita, gracias estar conmigo siempre, cariño mío, y a mis tres hijos". Bisbal también ha querido lanzar un mensaje del largo recorrido que el queda todavía en la música: "¡A por otros 20 años!". Después, el almeriense se volvió a subir al escenario para repetir sus grandes éxitos junto a Ángela Aguilar como el mítico 'Ave María'.

Por otro lado, Carlos Vives también fue galardonado tras 30 años de carrera musical y cantó alguna de sus canciones más conocidas. "Hace 30 años la música me mostró dos caminos, copiar los géneros exitosos del momento o transformar la música de mi tierra y sentirme orgulloso de ser colombiano", dijo Vives al recibir el reconocimiento Leyenda.

Otra de las premiadas fue la cantante Karol G, que se convirtió en la artista más galardonada de los Latin American Music Awards 2023 (Latin AMAs). La colombiana de 32 años recibió ocho premios entre los que destacaron mejor artista, gira del año, mejor canción pop y mejor artista urbano, entre otros. Pese a ser la gran protagonista de la noche, la intérprete de "Tusa" brilló por su ausencia, dejando que Becky G, la segunda más reconocida, recibiera los aplausos de sus colegas y el público que asistió al MGM Grand Arena de Las Vegas (Nevada). La intérprete mexicana-estadounidense recibió cuatro distinciones, de las cuales compartió tres con Karol G por su colaboración "MAMIII", que fue elegida como la canción del año, la colaboración del año y la mejor colaboración urbana.

Danna Paola también fue otra de las artistas en subir al escenario para actuar. Puedes ver los mejores momentos de las actuaciones en el vídeo principal de esta noticia.