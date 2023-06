Ni "alohomora", ni "ábrete, Sésamo". Las palabras mágicas para que se te abran todas las puertas de España son "me olvidé las llaves" o "cartero de Correos". Así lo demuestra este chico argentino, que se ha dedicado a llamar a telefonillos de edificios al azar y, como vemos en este vídeo viral emitido en Aruser@s, la técnica funciona en nuestro país, algo que le sorprende mucho.

"Una cosa que me 'flashea' de acá en España es la confianza que tienen para algunas cosas", asegura antes de dar paso a su experimento, que no hace más que confirmar su teoría inicial. "En el resto de países no lo entienden", afirma Hans Arús en el programa matinal.

"Yo creo que cuando tocas al timbre y dices 'yo', te abren igual", apunta Angie Cárdenas. Sin embargo, Rocío Cano tiene instalada una videocámara y ya no da paso tan fácilmente a cualquiera, como ocurrió "el otro día". "No le dejé pasar, llamaría al de arriba", cuenta acerca de un chico con una gorra que aseguró que era cartero.