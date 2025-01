Alfonso Arús, sobre las especulaciones acerca de la salud de la hija de Anabel Pantoja: "No es ético ni legal"

"Si los padres no hacen un comunicado, ¿quiénes somos el resto para estar elucubrando?", comenta Angie Cárdenas acerca de los rumores que circulan sobre el estado de salud de la pequeña Alma.

Alma, la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez, fue ingresada el pasado viernes en la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria con tan solo 40 días de vida. Su estado de salud preocupa desde entonces y, a la espera de noticias de primera mano, muchos son los rumores surgidos a este respecto.

"Personas allegadas a los padres de Alma apuntarían a que están elaborando ya un comunicado más preciso para desvelar su estado de salud", explica Tatiana Arús en Aruser@s. Alfonso Arús recalca en el programa que solo van a remitirse a los comunicados oficiales, "puesto que en el resto de informaciones aparecen muchos condicionantes subjetivos". "A veces, en una misma información hay términos que son hasta contradictorios. Nosotros, en eso no vamos a entrar", asegura.

El presentador da un tirón de orejas a quienes se están haciendo eco de informaciones no contrastadas. "De entrada, no es ético ni es legal hablar de las enfermedades de las personas y menos, en el caso de un menor", estalla. "Si los padres no hacen un comunicado, ¿quiénes somos el resto para estar elucubrando?", le apoya Angie Cárdenas.

Desde el plató de Aruser@s, el presentador manda sus mejores deseos a Anabel Pantoja y su familia.