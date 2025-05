Alfonso Arús, tras dejar sin pagar Kanye West medio millón de euros en Mallorca: "¿Por qué este señor tiene enchufe?"

Alfonso Arús da en el plató de Aruser@s una noticia que le ha dejado "totalmente sorprendido" y es que Kanye West ha dejado "medio millón de euros sin pagar en Mallorca".

El rapero ha estado unas semanas con Bianca Censori en la isla y "ha trascendido que ha dejado a deber 400.000 euros por pernoctar en el hotel, en una clínica y en unos restaurantes", explica Tatiana Arús, que detalla que, al parecer, "esta semana ha abonado 15.000 euros de un restaurante".

"Yo no entiendo por qué hacen estas distinciones los hoteles", critica Alfonso Arús, que reflexiona: "Los mortales cuando pasamos una semana en el hotel y hacemos un gasto, no te preocupes que ya te llaman de recepción para abonar lo consumido". "¿Por qué el señor este tiene este enchufe?, pues mira, me alegro que no pague", reflexiona el presentador,

Por último Alba Gutiérrez detalla que, al parecer, podría haber tenido algún problema con la tarjeta de crédito: "Pero, este señor, ¿no tendrá otra tarjeta u otra cuenta?".