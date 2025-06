Señor responde a las acusaciones de tongo del España-Malta más de 40 años después: "¿No puede haber algo bonito sin lado oscuro?"

"Yo no sé por qué hay gente que dice que el partido fue un 'tongazo'. A mí no me dio esa sensación. Yo he visto partidos 'trucadillos' y se nota", reflexiona el periodista deportivo Alfredo Relaño en este reportaje de Anatomía de... dedicado a la goleada histórica de España a Malta en el 83. "Esto, realmente parece increíble. El milagro se ha conseguido. Si no existe ningún otro fondo, si estos resultados son solo producto del juego español, ciertamente es para felicitar al equipo que ha logrado lo que Santillana calificaba como un milagro", decía el periodista Alfonso Azuara, que narraba el partido a pie de campo en directo, justo después del gol de Señor.

Un hecho que marcó un antes y un después en el fútbol español, pero que también generó una serie de dudas. La selección necesitaba un milagro para clasificarse para la Eurocopa del 84: tenía que ganar a su rival por 11 goles de diferencia. El resultado fue 12-1 contra Malta.

"Todas las acusaciones que se puedan hacer cuando ves el partido se borran, porque la verdad está en el terreno de juego", asegura Lobo Carrasco, jugador de la selección española aquel año.

El lamento de Juan Señor

Juan Señor, el futbolista que marcaba el 12º tanto de la noche, también participa en este programa de laSexta y responde a estas acusaciones. "¿Es que no puede haber algo que sea de verdad bonito, por mérito? ¿Todo tiene que tener un lado oscuro?", se pregunta. "Yo creo que lo hay", responde él mismo.

Uno de los aficionados que tuvo la suerte de presenciar aquel partido en persona en el Benito Villamarín cuenta que a él le parece imposible que estuviera amañado. "Además, a mí me pone de mala leche que digan que eso ha sido tongo", comenta.

