Enric Marco era el preso 6.448 del campo de concentración nazi de Flossenbürg, uno de los pocos españoles que consiguió sobrevivir. En 2005 se dio un discurso ante los diputados en el Congreso en el que relataba cómo fue llegar a un campo de concentración para "un ser normal". Por aquella época era ya todo un símbolo, y ese día demostró que era un gran orador.

En ese discurso se dirigió a los congresistas para contarle su historia. "Cómo os voy a explicar a vosotros que a un ser normal, como muchos de nosotros, y que un día alguien nos embarcó en un vagón de ganado", se preguntaba Enric en el discurso. "Nos ahogábamos en nuestros vómitos, en nuestras propias heces.", dijo el supuesto superviviente a un campo de concentración nazi. Enric contaba también que les quitaron todas sus pertenencias. "La alianza, la pulsera, la cadena, la menor fotografía... Solo, desasistido, sin nada. Nos desnudaron y nos pegaron de arriba a abajo. Y después... ¿Cuál fue el después? Podéis imaginároslo", así terminaba su intervención el preso 6.448 del campo de concentración nazi de Flossenbürg.

Este discurso en el Congreso era el comienzo de un plan aún mayor. Cuatro meses después, en mayo de 2005, se celebrarían los 60 años de la liberación de Mauthausen y, por primera vez, un presidente del Gobierno español acompañaría a los republicanos deportados. Enric era el elegido para representar a los deportados españoles y a hablar junto a Zapatero, pero un historiador descubrió que lo que contaba Enric era una gran mentira y solo tenía cuatro meses para demostrar que era un impostor.

"Si esa foto del presidente del Gobierno español junto a Enric Marco en el monumento de Mauthausen llega a tener lugar, yo no me lo voy a perdonar", pensó Benito Bermejo, el historiador que destapó la mentira. Benito se dedicó bastante tiempo a la historia de los españoles deportados. "En un momento determinado me encontré con una historia que pasaba demasiado tiempo por cierta y que yo veía que no lo era. Me sentía en la obligación de decir: "Esto no es así", explica.