El expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero ha preferido "no hacer referencia a Íñigo Errejón" porque "falsificadores ha habido siempre", al ser preguntado por el terremoto político que vive la izquierda tras el escándalo del que fuera portavoz de Sumar, acusado de violencia machista y acoso sexual.

Ha afirmado eso sí, el expresidente, que "acompañar al movimiento feminista, como han hecho siempre muchos partidos, fundamentalmente de izquierdas, es un deber político y democrático. Y me satisface que la reacción ante los hechos que hemos conocido sea de todo el especto político, con una contundencia absoluta. No hay excusas, no se puede tapar, hay que ir hasta el fondo y con toda la responsabilidad".

Sobre a si este hecho le podía pasar factora o no el Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar, el socialista sostiene que efectivamente éste "es un hecho que a todos los afecta, pero más allá de la consideración individual, lo que es muy importante es la reacción política", afirma Zapatero.

Porque, tal como ha afirmado, "una persona, en este caso Errejón, no determina un proyecto político, que es patrimonio de la ciudadanía y de la sociedad, y los que respaldan los valores de ese proyecto político van a decir claramente que las medidas se tienen que tomar".

Por último, el expresidente ha querido aconsejar que las mujeres denuncien: "Tenemos y hemos ido construyendo métodos y cauces muy poderosos para proteger a las víctimas en el seno de la Justicia", finaliza. En el vídeo podemos