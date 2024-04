Israel ha asegurado que tiene "intención de herir a Irán" pero "sin provocar la guerra total", mientras que las autoridades iraníes amenazan con responder a su venganza en "segundos" y con "armas no usadas" hasta ahora.

Yago Rodríguez ha analizado esta situación en Al Rojo Vivo, desvelando si cree que se producirá una escalada del conflicto. "Todo depende de un hombre y de cómo lo vea todo", ha asegurado el experto en política internacional, haciendo referencia a Netanyahu.

De esta forma, el periodista ha explicado que, para responder sin generar caos, los israelíes deberían lanzar ataques selectivos sobre objetivos de un valor no tan alto y que estén fuera del territorio iraní. Sin embargo, esto tampoco asegura que no vaya a producirse una escalada, recordando que los iraníes "no van a consentir" más ataques como el que se produjo a su Consulado en Damasco.

Por tanto, Yago Rodríguez ha indicado que todo depende de Netanyahu, señalando que se trata de un político que está "muy acorralado". Además, ha recordado que, durante este tiempo, no ha logrado ninguno de sus objetivos. "Hamás sigue en Rafah, no ha expulsado a Hizbulá de la frontera, los rehenes no están de vuelta en casa y el plan nuclear iraní sigue", ha recordado, destacando que habrá que esperar para ver cómo reacciona un político "que intenta sobrevivir".