Trinidad Jiménez: "En el Congreso éramos conscientes de que pedían nuestra dimisión"

"No sentí miedo en los sucesos del 25S", así es como ha afirmado que se sentía este día de tanto revuelo la exministra. Según la dirigente socialista, "los manifestantes solamente trataban de hacernos llegar sus reivindicaciones y además, había un dispositivo policial lo suficientemente grande como para que todos pensáramos que no había ningún tipo de peligro".

Según Trinidad, en el Congreso no se estaba pendiente de lo que estaba sucediendo en la calle aunque sabían que ese día iba a haber una gran manifestación. A pesar de ello, "éramos conscientes de que estaban pidiendo nuestra dimisión".

Según la diputada, le hubiese gustado más que las quejas se hubiesen centrado sobre el Gobierno, ya que son ellos los que están aplicando las medidas que están haciendo que la gente salga a la calle.

Ante el hecho de que el PSOE no haya sido capaz de desmarcarse sobre la atención de las quejas de la ciudadanía, como también el Gobierno o los bancos, Trinidad asegura que no quiren eluduir la parte de competencia que tuvieron, pero que son las decisiones que está tomando el PP desde hace un año, las que están haciendo que sean los responsables de todo esto. "El PSOE no ha hecho recortes en sanidad, ni en educación, ni en dependencia, ni hemos subido los impuestos, ni hemos puesto el copago". Por lo tanto, "esa responsabilidad es del Gobierno actual".

Un reflejo de todo esto es que "la situación económica ha ido a peor". "La gente está esperando que los políticos demos la solución a los problemas pero no somos capaces".

En cuanto a la escasa valoración por parte de los ciudadanos al Partido Socialista, admite que están trabajando para cambiar y mejorar esos datos con alternativas a los recortes del gobierno y apoyando a los ciudadanos.