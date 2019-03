¿Cuál es el origen del conflicto de la Corrala Utopía?

La Corala Utopía es un edificio construido hace dos años, vacío, propiedad de Ibercaja, después de la quiebra de su constructora. Vamos a darle los datos desde los dos puntos de vista porque las versiones difieren.



¿Cuántas familias había?: han pasado por esa Corrala la Utopía 36 familias, dicen los miembros de esa plataforma, pero sostienen que el día del desalojo, el domingo día 6 de abril, había 22 familias. No es lo mismo que cuenta el Ayuntamiento de Sevilla. Hablan de 22 familias el día en que Ibercaja, Ayuntamiento y Junta de Andalucía tuvieron la última reunión el 18 de marzo, pero cifran solamente en 12 las familias presentes en el momento del desalojo.

¿Cuánto tiempo llevan?: 18 meses, un año y medio. Aquí no hay disenso donde sí lo hay es en los requisitos del baremo social. Son las condiciones que deben cumplir para estar en lo más prioritario de la entrega de pisos. Según la Corrala, todas, las 36 familias que han pasado por el edificio están en riesgo de exclusión social y se amparan en documentación que estaría en poder de la propia Junta de Andalucía y que acreditaría ese riesgo de exclusión social.



¿Qué dice el Ayuntamiento? De todas, solamente 3 cumplen esos requisitos, están dentro de ese Baremo Social. De las tres familias, dice el ayuntamiento de sevilla, una ya fue realojada al principio de los tiempos de la corrala, hace más de un año y las otras dos ni siquiera están al principio de la lista. Dicen que una se encuentra en el puesto 100 y otra en el 122 de una lista de 328 personas.



¿Han rechazado o no viviendas? Según la Corrala no y matiza. Hubo una reunión, una negociación en la que Ibercaja les ofreció unos pisos para realojarlos, pisos situados los más próximos a 30 kilómetros de Sevilla. La Corralla, en negociación con la Junta de Andalucía llegó al acuerdo de que sería la Junta la que se hiciese cargo de buscar inmuebles más próximos, teniendo en cuenta los colegios de los niños, etc. El Ayuntamiento sostiene que Ibercaja les ofreció una vivienda el pasado 18 de marzo, haciéndose cargo de los gastos hasta el mes de octubre, cuando fuesen realojados y que TODOS la rechazaron.



Es importante saber el parque de vivienda vacía que hay. según la Corrala, basándose en datos de la Consejería de Vivienda de la Junta, son 528 las viviendas que están vacías, a pesar de las listas de espera. Según el Ayuntamiento no son viviendas vacías como tales porque las 350 que hay, están todas en proceso de adjudicación. Sin embargo sí hay lista de espera. Aquí hay que dividir entre la lista de espera de demandantes de viviendas sociales porque dentro de esa lista hay otras, las de las familias que necesitan una casa de una manera urgente. 600 personas en riesgo de exclusión social según la corrala la utopía están en lista de espera. El Ayuntamiento habla en total de 12.000 personas demandantes de viviendas en general.