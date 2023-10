Marta Lois, portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, ha asegurado que "la voluntad de Sumar es apoyar un gobierno progresista", pero ahora mismo "las negociaciones están lo suficientemente verdes para entender que no podemos dar nuestro apoyo".

El motivo, ha indicado, es que en la agenda del Gobierno "falta toda una serie de elementos de la agenda social ambiciosa de Sumar que no están sobre la mesa todavía". En este sentido, ha explicado que los escollos tienen que ver con que en Sumar no quieren "una legislatura al ralentí, sino seria, rigurosa y con gran avance social".

"Los escollos son medidas ambiciosas, como la reducción de la jornada laboral, la ley de cuidados, controlar los márgenes empresariales por los precios de los alimentos, dispositivos y medidas para poder emanciparse en nuestro país...", ha detallado.

Lois ha insistido en que Sumar lleva negociando desde el verano y que el propósito es "que cuanto antes haya un gobierno progresista", pero insiste: "No a cualquier precio ni con una legislatura al ralentí".

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, se reunió este lunes con el rey Felipe VI en el marco de la ronda de consultas para poder designar un nuevo candidato a la investidura o, por contra, convocar elecciones generales. Tras el encuentro, Díaz manifestó que Sumar todavía está "muy lejos" de llegar a un acuerdo con el PSOE.

Unas afirmaciones que generaron revuelo en el PSOE y que la portavoz de la formación ha querido aclarar en Al Rojo Vivo: "Trasladó nuestra voluntad de apoyar un Gobierno progresista, pero vamos a no negociar una legislatura corta y sin impulso social, eso no va a pasar. La negociación tiene que llevar tiempo pero no se le ponen ni líneas rojas ni plazos".