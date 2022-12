El presidente de Ciutadans, Albert Rivera, ha explicado en 'Al Rojo Vivo' que su formación "es constitucionalista", pero ha añadido que están "a favor de que los españoles decidan su futuro". En este sentido, Rivera ha dicho: "personalmente no soy monárquico", no obstante, ha insistido en que, según él, "una Monarquía parlamentaria sin poderes es democrática como cualquier otro modelo".



Asimismo, Rivera ha dicho que "el cambio de modelo de un país es algo muy serio y no se puede tomar como algo oportunista, se necesitan consensos muy amplios que hoy no existen porque PP y PSOE no están por la labor". En relación con la posición de formaciones como Podemos, ha argumentado que "no puede ser que se haga un referéndum sólo porque lo dice Podemos o IU".



Acerca de la opinión que le merece Felipe de Borbón como rey, ha declarado que "si Felipe VI se compromete, votaría a favor de su continuidad al frente de una monarquía parlamentaria sin poderes" y ha agregado que quiere para España "que el jefe de Estado dé buena imagen, nos represente y sea austero".