Juan Carlos Quinteros es uno de los pocos fotoperiodistas que siguen trabajando desde Kabul, la capital de Afganistán. Y este lunes, en una entrevista con Al Rojo Vivo, ha relatado un ataque que sufrió por parte del Ejército afgano, que lo confundió por error con un talibán.

Concretamente, los hechos tuvieron lugar en el aeropuerto de la zona, donde cientos de personas se han concentrado en los últimos días en su desespero por tomar un avión. El periodista estaba allí documentando la situación cuando de repente alguien le agarró.

"Estaba tomando unas grabaciones y sentí que alguien me empujó y me agarró. Era un soldado afgano que no entendía lo que le estaba diciendo. Le dije que era de prensa y no le importó. Me llevó al medio de la calle y me dijo que me sentara", explica.

Acto seguido, cuenta Juan Carlos, un segundo soldado apareció: "Me golpeó con un garrote en la mano", incide. Este tampoco hablaba inglés, pero para su fortuna apareció un tercer militar que sí entendía su idioma, y la situación cambió de inmediato: "Le dije que era prensa, que tengo pasaporte estadounidense y que estaba haciendo un reportaje. Entonces, fueron más amables", afirma.

Según el fotoperiodista, los propios militares lamentaron lo sucedido y explicaron por qué le habían tratado con tal violencia: "Me contaron que pensaron que era un talibán que estaba espiando. Estaban muy preocupados porque ya había ocurrido", asevera.

Así, Juan Carlos ha reiterado que ha sentido lo que a día de hoy siguen viviendo muchas personas en el aeropuerto de Kabul. "Intenté llegar al portón. Había disparos al aire", afirma, y concluye, en su análisis de la situación: "La situación es trágica, triste. La palabra es frustración, y es algo increíble ver a esa familias hacer todo lo posible por llegar al portón, incluso con bebés", lamenta.