La forma de proceder del juez Peinado en la investigación contra Begoña Gómez está levantando mucha polémica. Diversos analistas creen que se está extralimitando en sus funciones, especialmente con la citación para que Pedro Sánchez declare como testigo.

Rafa López cree que el debate en el caso de la esposa del presidente no debería estar en el plano judicial: "En estos momentos estamos dirimiendo con el código penal cosas que son éticas y morales".

"La pregunta es si tenemos que usar el código penal cuando tiene que ser la última ratio, porque lo estamos usando para todo", añade el sociólogo.

El colaborador de Al Rojo Vivo asegura que no hay precedentes de una condena por tráfico de influencias en una situación similar a la de Begoña Gómez: "¿Desde cuándo un tráfico de influencias se hace por cartas de recomendación? Yo no lo he visto en mi vida".

"Más que un caso jurídico, lo que tenemos en las manos es un relato político", ha concluido Rafa López.