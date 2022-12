Por primera vez se ha detectado un caso de ébola fuera de África que se se haya contagiado y es en España. No se saben muchos detalles sobre quén es, se está tratando con máxima discreción todo lo que tiene que ver con su identidad, al parecer, para no alarmar más. Se trata de una mujer, TEresa, auxiliar de enfermería del Hospital Carlos III, con 15 años de espereiencia, estuvo en el equipo de expertos que trató a los dos infectados por ébola.



De origen gallego, tiene 44 años, está casada y no tiene hijos. En la rueda de prensa de Ana Mato no se aclaró absolutamente nada. Fue la primera comparecencia de Ana Mato sobre la crisis del ébola.



Durante los cuidados y tratamientos a Manuel García Viejo, el misionero con ébola trasladado a España en septiembre desde Sierra Leona hubo dos contactos clave, el primero fue atención directa al paciente entrando en la habitación especial en la que se le tenía aislado y el segundo, una vez ya fallecido Gar´cia Viejo.



El 25 de septiembre fallece García Viejo y justo un día después, la auxiliar se va de vacaciones y hace vida normal. Los primeros síntomas aparecen el 30 de septiembre, entonces empieza a tener fiebre y cansancio. Días después empeora y es entonces cuando se le dijo que fuera a su centro habitual.



Después de seis días de fiebre, se le hacen las pruebas del ébola y las dos dan positivo. Finalmente, el 6 de octubre se le traslada al hospital Carlos III de Madrid, aislado y preparado para este tipo de casos.