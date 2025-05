Pepe Luis Vázquez, sobre la imputación al delegado del Gobierno: "Tengo la tesis de que lo han imputado a él porque no pueden imputar a Félix Bolaños"

En Al Rojo Vivo se ha debatido sobre la decisión del magistrado Juan Carlos Peinado, quien mantiene abierta desde hace más de un año una causa contra Begoña Gómez y ha imputado ahora a Francisco Martín , actual delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid.

El periodista de Vozpópuli, Pepe Luis Vázquez, ha expresado sus dudas al respecto y ha manifestado: "Yo tengo la tesis de que lo han imputado a él porque no puede imputar a Félix Bolaños, pero que en realidad a quien querría imputar es a Bolaños".

Respecto al papel de una asesora en Moncloa —de quien se ha comprobado que realizó gestiones vinculadas a la actividad privada del presidente del Gobierno—, Vázquez ha señalado: "Eso me escama. No sé hasta qué punto es delito o no".