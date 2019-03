Susana Díaz sobre Podemos: "No me sirven recetas que nos lleven al corralito"

LAS IDEAS DE PODEMOS, A EXAMEN

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se ha referido a Podemos en una entrevista. Sobre el partido de Pablo Iglesias ha afirmado: "No me vale que digan que no van a pagar la deuda, no me valen recetas que nos lleven al aislamiento internacional o a un aislamiento internacional. Quiero que den recetas para crear empleo y redistribuir la riqueza".