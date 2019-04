Sardá necesita 'relajarse' para no contestar a Montoro sobre el IVA cultural: "Lo que le diría es de Código Penal"

EL MINISTRO ASEGURA QUE "EL IVA CULTURAL NO EXISTE"

El ministro Montoro ha asegurado que el IVA cultural "no existe" y culpa a la crisis del deterioro que ha sufrido la industria cultural. Xavier Sardá, asombrado tras escuchar sus palabras, se ha levantado de la mesa de Al Rojo Vivo para no contestar. "Me relajo y vuelvo", bromeaba.