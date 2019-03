Las claves del portazo de la CUP a Artur Mas

LA CUP ESPERA QUE JXS PRESENTE UN NUEVO CANDIDATO

La CUP dice 'no', por tercera vez, a Artur Mas. El 'no' se impuso al 'sí' por 36 votos a 30, con un abstención. La CUP cumple así su principal promesa electoral de no apoyar la investidura de Mas como president. Pero, ¿qué escenario se plantea ahora? ¿Es inevitable celebrar de nuevo elecciones adelantadas? Lorena Baeza desvela todas las claves en Al Rojo Vivo.