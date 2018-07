Carmelo Encinas: "Es una medida populista que no resuelve el problema"

El Gobierno ha aprobado la prisión permanente revisable para los delitos con agravante. El periodista José Luis Roig ve "acertada y adecuada" la medida. "Es cierto que la cárcel tiene como objetivo la reinserción, pero hay casos en la que ésta no se produce. Esa gente no debería volver a la calle, pues existe un alto porcentaje de que vuelva a delinquir".

El periodista Carmelo Encinas no se muestra partidario de la medida. "Es una medida populista que no va a resolver el problema. Pretende atemorizar y yo creo que no lo consigue", ha explicado. "En los países con la pena de muerte aprobada se cometen el mismo número de crímenes que en aquellos donde no lo está".

Para Ernesto Ekaizer el problema reside en que el "PP resuelve todo con modificaciones del Código Penal. Pero está claro que lo que no funciona son otras cosas, como los programas de reinserción".