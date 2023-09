Segúnseñala en Al Rojo Vivo Lucía Méndez, periodista de El Mundo, "nadie puede salir a 21 de septiembre de 2023 en su sano juicio diciendo esas cosas", en alusión al comentario machista que le ha dedicado Alfonso Guerra a Yolanda Díaz en una entrevista en Antena 3: "Le habrá dado tiempo entre una peluquería y otra"

"Son personas a las que no pueden pedirles que tengan una conciencia feminista porque no la pueden tener, por educación, generación y trayectoria. Pero Alfonso Guerra, a diferencia de Felipe González, nunca asumió que se equivocó el tema de las mujeres y que no vio venir lo que venía, porque Alfonso Guerra siempre ha sido así de machista", explica y asegura Méndez.

Tanto es así que ahora dirá Guerra: "¿Pero por qué me critican si siempre he sido así?". "Pues porque los tiempos han cambiado", contesta la periodista.