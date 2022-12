Irene Lozano, UPyD, iba a sentarse en la frustrada reunión con PP y PSOE. Según Lozano, "nos han comunicado que CiU y PNV no acudían a la reunión, y que por eso se suspendía". Irene Lozano recuerda que CiU y PNV son dos partidos con menos votos que UPyD. "Cuando ellos deciden no acudir a una reunión, no tienen en cuenta que sí hay un partido, con un mayor respaldo ciudadano, que ha acudido a la cita".

Lozano sostiene que así es como funciona "el bipartidismo perfecto", y defiende que "no se pueden hacer peor las cosas". Lozano cree que estas no son las formas de negociar un pacto. "Pese a las pocas facilidades que nos están dando al resto de partidos, hemos intentado no romper un consenso que ya existe en políticas europeas".

"Por querer escenificar más consenso, han conseguido que ante las instituciones europeas estemos quedando mal", explica Irene Lozano.