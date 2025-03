Juan Nieto, sobre el recurso de Pradas negando que existiese un mando único: "La jueza ya dijo que ese argumento no es válido y en Valencia lo tenemos muy claro"

El periodista Juan Nieto analiza en Al Rojo Vivo el recurso presentado por Salomé Pradas ante la jueza de Catarroja, en el que ella se presenta como "una pobre cabeza de turco". Según Nieto, "su estrategia judicial es clara: tratar de acreditar ante el juzgado que la toma de decisiones en el CECOPI era colegiada, e incluso que la dirección del CECOPI estaba compartida con la delegada del Gobierno de la Comunidad Valenciana".

No obstante, el periodista aclara que, en resoluciones previas, la jueza ya señaló que este argumento no es válido para el ilícito penal que está investigando, en particular los homicidios imprudentes graves. "Y aquí, en Valencia, lo tenemos muy claro: los servicios de emergencias son competencias exclusivas de la Comunidad Valenciana y ha sido así durante 25 años", explica Nieto.

"Claro que el delegado de turno participa en esos órganos del CECOPI, pero la última decisión la toma, en este caso, la Generalitat Valenciana", señala el periodista.

Además, Nieto recuerda otra resolución de la jueza que se conoció el pasado viernes, que dejaba claro que la Generalitat Valenciana tenía "conocimiento absoluto del desbordamiento del barranco del Poyo hasta tres horas antes de enviar la alarma, que fue errática y llegó cuando ya mucha gente se estaba ahogando. Y eso es lo único que le interesa a la jueza".