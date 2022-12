El juez Castro le ha comunicado a las partes que se pronuncien acerca de una posible imputación de la infanta Cristina por blanqueo de dinero y fraude fiscal. Eduardo Inda ve "más que probable" la imputación de la infanta, teniendo en cuenta las pruebas que hay encima de la mesa en estos momentos.



Inda cree que el fiscal Horrach tenía que haberse pronunciado ahora, y no hace 15 días. "Ahora es el momento procesal lógico y normal para que las partes se pronuncien al respecto". Marhuenda ha señalado que Horrach es un gran fiscal con independencia y "sensibilidad de izquierdas".



Inda ha contestado a Marhuenda asegurando que desconoce la ideología del fiscal. Por su parte, Marhuenda no aprecia ninguna prueba nueva que apunte a la imputación de la infanta. "Eduardo, el Grande: yo no he visto ninguna prueba nueva".



Eduardo Inda ha recordado que los duques de Palma se gastaron 460.000 euros de Aizóon en la reforma de Pedralbes. "Ahí está la posible existencia de un delito de blanqueo de capitales. Las pruebas indican que ha existido fraude fiscal en el ejercicio de 2007 por parte de Aizóon".



Marhuenda sostiene que la infanta se dedica a cuidar de su familia y a la actividad social. "La presidencia de Aizóon es un cargo simbólico de la infanta. Aizóon no es Coca-Cola, no es una gran multinacional".