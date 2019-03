Verstrynge: "Rajoy es un personaje cobarde, incapaz de tomar decisiones drásticas"

PREVÉ QUE EL CAMBIO POLÍTICO SE ACERCA

El politólogo Jorge Verstrynge ha analizado la situación que vive el Partido Popular tras los malos resultados obtenidos en las elecciones del 24M. Acerca de las informaciones que apuntan a que Cospedal podría dejar la Secretaría General de Génova, Verstrynge ha dicho que "ya pueden buscar para ella un retiro millonario" y ha añadido que "el PP no puede hacer absolutamente nada" para su refundación en meses. Vestrynge también ha subrayado el papel que ha desempeñado Mariano Rajoy: "Es un personaje, no es mala persona, es educado, pero es cobarde. No es una persona capaz de tomar decisiones drásticas, va a hacer lo de siempre, esperar a que escampe".