Verstrynge: "Con Fernández Díaz hay un régimen represivo, insólito desde el franquismo"

PONE EN ENTREDICHO LAS DECISIONES DE DÍAZ

El politólogo Jorge Verstrynge ha valorado las explicaciones de Jorge Fernández Díaz sobre Rodrigo Rato. Acerca de la justificación de la seguridad, Verstrynge ha dicho que "Pablo Iglesias no tiene protección y está siendo amenazado a diario". Además, ha lamentado que estemos "en un país en el que muere un día sí y un día no una mujer", apuntando que sería necesario proteger menos a los políticos y más a las mujeres. Además, Verstrynge ha cuestionado la gestión que ha hecho Fernández Díaz desde el ministerio de Interior, hablando de "régimen represivo" no visto desde la muerte de Franco.