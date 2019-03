Toni Cantó: "Ana Mato no está asumiendo responsabilidades"

CONSIDERA QUE EL MINISTERIO ESTÁ "DESBORDADO"

Toni Cantó estuvo presente en la reunión que la ministra de Sanidad, Ana Mato, mantuvo con los grupos político y en 'Al Rojo Vivo' ha tansmitido sus sensaciones. Lamenta que Mato no esté reaccionando bien frente a la crisis del ébola: "No está tomando liderazgo, no está asumiendo responsabilidades y no se está mostrando dispuesta a hablar con todo el mundo y a dar información".