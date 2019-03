Tomás Gómez: "Mi renuncia como senador no responde a ninguna estrategia"

Tomás Gómez, secretario general del PSM, confiesa que "el día de su dimisión como senador no fue el mejor día de mi vida". Gómez asegura que le costó mucho renunciar a su acta parlamentaria, pero insiste en que debía guardar la coherencia debida.



Gómez recuerda que las movilizaciones de los profesionales sanitarios comenzaron hace un año y un mes. "Nos costó mucho demostrar que el PSM estaba con la gente en la lucha contra la privatización sanitaria. Si yo he recusado a Martínez Tristán, no puedo apoyar una lista en la que aparece".



El secretario general del PSM no entiende por qué nadie acepta que su renuncia como senador no responde a ninguna estrategia, "más allá de defender mis principios e ideales". Gómez insiste en que su renuncia ha sido una cuestión de ideas y coherencia.