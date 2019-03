Por qué no podemos considerar la movilización en Cataluña por el juicio del 'procés' una huelga general

Miquel Giménez analiza en este vídeo de Al Rojo Vivo la movilización que están realizando los independentistas en Cataluña contra el juicio del 'procés'. El periodista y escritor destaca que dicha protesta no puede ser considerada de huelga por diferentes motivos.

Primero, Giménez destaca que "no es una huelga general porque no hay ninguna reivindicación laboral detrás que la sostenga". Además, afirma que ninguno de "los principales sindicatos del país la apoya" y, recuerda, cómo los manifestantes han realizado pintadas en la sede de Comisiones Obreras por no sumarse a la protesta. Por último, el periodista señala que tampoco puede considerarse como general porque "no la secunda nadie".

Por otro lado, Giménez declara que lo que realmente es esta movilización "es un motín organizado por una central sindical liderada por un terrorista y un asesino y apoyada por PDeCAT, Esquerra y la CUP". Por eso, afirma que "es de una gravedad extrema porque vulnera las normas de convivencia".