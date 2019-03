Pablo Iglesias: "A Rajoy se le nota nervioso, 'winter is coming' para el PP"

ALUDE A UNA DE SUS SERIES DE CABECERA, 'JUEGO DE TRONOS'

La estrategia del PP con Podemos ha ido variando del calificativo "antisistema" a la vinculación con Venezuela. La última descripción la dejaba Rajoy con acusaciones veladas: "Votarnos a nosotros no es hacer experimentos ni jugar a la ruleta, nosotros no somos un foro de debate o una pandilla de amigos". Pablo Iglesias recibe divertido la ofensa y lanza su último eslogan: "Winter is coming". Continúa el 'Juego de Tronos' en la política de nuestro país.