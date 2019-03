Miquel Iceta: "Veo impensable que Artur Mas haga un giro en 24 horas"

NO VE MARGEN PARA QUE ARTUR MAS BUSQUE EL APOYO DEL PSC

Miquel Iceta, secretario general del PSC, sostiene que Artur Mas no se aparta tras el 'no' de la CUP porque "considera que ha cedido muchísimo". Iceta ve complicado y difícil que Mas busque el apoyo del PSC, pues "para la independencia de forma unilateral no pueden contar con nosotros".