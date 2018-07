Mintegi sobre ETA: "No hay ningún peligro de involución y que la violencia continúe"

Entrevista a Laura Mintegi, candidata a lehendakari por EH Bildu

La candidata a lehendakari por EH Bildu habla en Al rojo vivo sobre el estado actual de ETA: "No hay ningún peligro de involución y que la violencia continúe" y nos da su opinión acerca de la situación del preso Uribetxeberria "si la justicia no es igual para todos, el Estado no tiene credibilidad"