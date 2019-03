Manuel Rico: "Me asombra el desparpajo de Aguirre para hablar del marido de Carmena pero no del suyo"

SOBRE LOS NEGOCIOS DEL MARIDO DE AGUIRRE COMO 'LOBISTA'

El director de 'Infolibre', Manuel Rico, ha explicado en 'Al Rojo Vivo' la información sobre los negocios del marido de Esperanza Aguirre como 'lobista': "La tarifa era del 10% de la facturación conseguida por H&A". Y lamenta que la candidata a la Alcaldía de Madrid no se haya pronunciado al respecto, a pesar de haberle planteado "tres preguntas claras". Y critica su doble vara de medir: "Me asombra el desparpajo de Aguirre para hablar del marido de Carmena pero no del suyo".