Óscar López defiende a Sánchez: "Había dudas, hablamos con muchos y tomamos una decisión que defenderemos hasta el final, el 'no' a Rajoy"

RIFIRRAFE ENTRE FERRERAS Y LÓPEZ: "SOLO FALTA QUE ME ELABORE LAS RESPUESTAS, RESPÉTELAS"

El socialista Óscar López analiza en ARV la situación que vive el PSOE tras las críticas de varios dirigentes a Pedro Sánchez. Destaca que defenderán su "'no' a Rajoy" y "si la propuesta de Sánchez no sale" entiende "que alguien hará otra". Además, señala que no contempla "que el Comité Federal no le dé el voto a los militantes".