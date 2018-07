Gaspar Llamazares: "El Rey no debe dar lecciones de perspectiva"

En su última visita a la India, el Rey ha señalado que "desde fuera la situación de España se ve mejor, pero desde dentro da pena". Unas declaraciones poco convenientes según el diputado de IU por Asturias. "El Rey no debe dar lecciones de perspectiva, y menos en el extranjero. Lo que tenga que decir, que lo diga en España", ha señalado Llamazares, quien cree que últimamente las actuaciones del monarca están siendo poco acertadas.

Por otra parte, Llamazares ya advirtió en su día el incremento de suicidios en el país provocados por la desesperación de la crisis. El diputado expresó su preocupación por estos 'suicidios a la griega' que van en aumento.

Sobre la situación de la izquierda en España, Llamazares cree que la situación del PSOE no es comparable con la que atraviesa Izquierda Unida. "El PSOE está donde está porque no tiene ninguna alternativa y su política desde hace un año ha desguazado cualquier opción que pudiera tener". Según Gaspar Llamazares, el problema que tiene Izquierda Unida es que tiene una propuesta de salida de la crisis pero "no una dimensión suficiente para poder llevarla a cabo".