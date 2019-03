García-Page, sobre la posibilidad de bajarse el sueldo: "No me lo he planteado"

DEFIENDE "RESCATAR EL ESTADO DEL BIENESTAR"

El socialista Emiliano García-Page, a punto de ser presidente de Castilla - La Mancha tras un acuerdo con Podemos, ha hablado en 'Al Rojo Vivo' y ha explicado que "es necesario entreteger consenso y tener humidad porque la verdad no está sólo en una parte". En esta línea, ha añadido que "el tronco de lo acordado estaba en el programa del PSOE" y ha mostrado interes para que "haya cosas singificativas para Podemos que se desarrollen a lo largo de la legislatura". También ha destacado que "el único Gobierno que no tendría estabilidad sería el de Cospedal". Asimismo, ante una posible bajada de sueldo, ha respondido que no es un tema que se haya planteado.